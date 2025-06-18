في البصرة.. المئات من المواطنين يدعون لنصرة إيران

وتجمع المئات في شارع للمشاركة في دعاء اهل الثغور نصرة لإيران.ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.