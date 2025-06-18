ما حقيقة انسحاب قوات التحالف بالكامل من قاعدة عين الاسد بالانبار؟

وقال المصدر لـ ، إن "الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي زعمت انسحاب قوات من داخل في غرب غير صحيحة".وأكد المصدر أن "هذه الأنباء لا أساس لها من "، مشيرًا إلى أن "القوات لا تزال موجودة في القاعدة وتؤدي مهامها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع ".