النزاهة توقع بمنتحل صفة العمل في كهرباء الديوانيَّة وترصد مخالفات مالية في ديوان المحافظة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بالجُرم المشهود بعد نصبه كميناً مُحكماً لمُوظَّفٍ يدَّعي العمل لمصلحة كهرباء التابعة لمُديريَّة توزيع كهرباء الديوانيَّة، وطلبه رشوة قدرها (٧،٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة دولار؛ مقابلَ نصب مُحوّلةٍ بالقرب من منزل أحد المُراجعين".وتابعت انَّ "ملاكاتها رصدت وجود مُخالفاتٍ في المُحافظة تتعلَّقُ باحتساب كُلف ماليَّـةٍ لمجموعةٍ من المُوظَّفين تحت مُسمَّى "رفع الغبن" خلافاً للتعليمات؛ وما يترتَّبُ عليه من ضررٍ ماليٍّ؛ نتيجة الاحتساب المُخالف للتعليمات والقوانين، مُبيّـنةً أنَّ هذه المُخالفات مُؤشَّرة بموجب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".وأوضحت الهيئةُ أنَّه جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمُتَّهم والمضبوطات، وعرضها أمام أنظار المُختصّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، واستمرار التحقيّق في العمليَّة الثانية بموجب أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.