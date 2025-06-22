سرقة 124 لغما مع صواعقها من احد مواقع حقل الرميلة الجنوبي في البصرة

– محلي

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بسرقة 124 لغما مع صواعقها من احد مواقع حقل الجنوبي في .



وأضاف ان "السرقة تمت بعد كسر الأقفال الخاصة بساحة الخزن وفقا لما ابلغته احدى الشركات المتعاقدة معها".

وقال المصدر لـ ، ان "مجهولين قاموا بسرقة 124 لغما مع صواعقها من احد مواقع حقل الجنوبي غربي ".وأضاف ان "السرقة تمت بعد كسر الأقفال الخاصة بساحة الخزن وفقا لما ابلغته احدى الشركات المتعاقدة معها".