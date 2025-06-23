التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نتائج الصف الثالث المتوسط ستعلن عصر اليوم الاثنين".ووفي وقت سابق، وصفت الوزارة نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث متوسط بأنها "مشجعة من حيث ان نسب النجاح" في بعض المواد العلمية، حتى ان نسبة النجاح بمادة الكيمياء بلغت 80%.