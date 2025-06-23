العدل تفتتح دائرة كاتب عدل حي الجهاد المسائي في بغداد

وبحسب بيان وزارة العدل، جرى الافتتاح بحضور الكتاب العدول السيد حويز ، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تخفيف الزخم عن الدوائر الرئيسة وتوسيع ساعات العمل لخدمة المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.وأشار إلى أن الدائرة الجديدة جهزت بكافة المستلزمات الإدارية والفنية اللازمة لبدء العمل فورًا، وقد باشرت فعليًا بـإنجاز المعاملات وإصدار الوكالات الرسمية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية دون الحاجة إلى التنقل لمسافات بعيدة.