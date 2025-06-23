ميتا ومايكروسوفت في العراق

وقال مدير عام للاتصالات المعلوماتية في الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الكوابل البحرية العاملة هي (جي بي اي وفالكم في محطة البحرية)، وهناك اتفاق مع شركة (اس تي سي) على إنزال بحري (تو افريقيا) وكذلك اتفاق مع شركة "اوريدو القطرية" على إنزال كيبل بحري اف اي جي وهناك اتفاقات ستبرم بالمستقبل القريب مع كل من شركة (بيتلكو البحرينية)، وكذلك شركة (بريف الإماراتية)".وتابع، ان "هذه الإجراءات مطلوبة لإنشاء بنى تحتية إضافية في الفاو والتي تعد المنفذ الوحيد للعراق، لتعزيز الإنزال البحري وإمرار السعات بأسلوب الترانزيت"، لافتا الى أن "تلك الإجراءات ستستقطب (الهايبر سكيلر) مثل ميتا وفيس بوك ومايكروسوفت التي تتطلب دائما أسعاراً منخفضة وجودة خدمة عالية".