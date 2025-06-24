تعيينات لـ8 الاف متقدم

وذكر المتحدث عن إعلام المجلس ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، أن "المجلس بصدد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية للشروع بإطلاق منظومة كودات الوجبة الثالثة من التعيينات لثمانية آلاف متقدم من الأوائل وخريجي الدراسات العليا المشمولين بقانوني 95 و67 لسنة 2017".وأشار إلى أنه "تمت مخاطبة إضافة إلى الجامعات والمعاهد كافة، من أجل اعتماد حصراً كوثيقة أساسية لبيانات المتخرجين الذين سيتم إرسال بياناتهم لتوظيفهم ضمن هذه الوجبة".ونبه إلى أن "الإجراء يأتي ضمن للحكومة الخاص بإصدار هذه البطاقة لجميع المواطنين"، كاشفاً عن أنه "سيتم إطلاق هذه الوجبة حال استحصال موافقة على إطلاق منظومة الكودات الخاصة بكل متقدم".وأفاد أن "المجلس أعدَّ دراسة دقيقة للتوظيف والتي ستعتمد بموجبها، رؤية شاملة لإدارة عملية التوظيف بالقطاعين العام والخاص في البلاد"، مؤكداً أن "الرؤية تتضمن خطتين، الأولى آنية والثانية بعيدة المدى من تاريخ تعيين الموظف لغاية إحالته إلى التقاعد، لافتاً إلى وجود مهام أخرى أهمها إنشاء معهد الوظيفة العامة لتدريب وتأهيل الملاكات الوظيفية وتطوير قابلياتهم".