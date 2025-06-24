إعادة فتح الأجواء العراقية بشكل كامل في جميع المطارات

وأوضح رئيس العراقي في بيان ورد لـ ، أن "القرار جاء استناداً إلى تحسّن الظروف الأمنية وتأكيد قدرة على توفير أعلى درجات السلامة والمراقبة الجوية للطائرات العابرة".وأضاف أن "فتح الأجواء العراقية سيسهم في تعزيز موقع العراق الجغرافي كممر جوي استراتيجي يربط بين ، وسيساعد على تقليل زمن الرحلات وكلفة الوقود لشركات الطيران العالمية".وأشار البيان إلى أن "الملاحة الجوية ستُدار وفق معايير (الإيكاو)، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنسيق المستمر مع مركز الملاحة الجوية الإقليمي ومكاتب الطيران التابعة للدول المجاورة".