السوداني يصدر توجيها بشأن مشروع مدينة الصدر الجديدة

وذكر بيان لمكتبه، أن "رئيس ، ترأس اليوم، اجتماع لمشروع الجديدة، حيث جرى استعراض التقدّم في مراحل العمل بعد المباشرة بتنفيذ البنى التحتية الخدمية للمشروع".وشهد الاجتماع، وفق البيان، "استعراض الموديل الاقتصادي الأمثل في تنفيذ المباني السكنية وتوزيعها المعماري والحضري، وما ستكون عليه الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع، التي يبلغ عددها 11 ألف وحدة سكنية".وبحث الاجتماع " الأساسية، ومنها محطّة الكهرباء الخاصة بالمدينة، وموقعها وترابطها مع ، وجهة تنفيذها، فضلاً عن استعراض مخططات شبكات الاتصالات والماء والصرف الصحّي، وربطها مع الخطوط الحالية والشبكات العاملة، وأبرز تفاصيل ربط موقع المدينة وشوارعها، بشبكة الطرق في العاصمة ، خاصة ما يتعلق بالربط مع مسارات مترو بغداد، والطريقين الحلقيين؛ الرابع والخامس".ووجه رئيس "بضرورة تنفيذ مفردات البنى التحتية بشكل متوازٍ مع مفردات المشروع ومكوّناته، وكذلك التوجيه برفع تقرير شهري إلى ، يلخص التقدّم الحاصل في التنفيذ، لكل مكونات ومرفقات مشروع ".