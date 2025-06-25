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السوداني يصدر توجيها بشأن مشروع مدينة الصدر الجديدة
محليات
2025-06-25 | 10:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
وجه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، بتنفيذ كل مكونات مشروع
مدينة الصدر
الجديدة بالتوازي مع البنى التحتية.
وذكر بيان لمكتبه، أن "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، ترأس اليوم، اجتماع
اللجنة العليا
لمشروع
مدينة الصدر
الجديدة، حيث جرى استعراض التقدّم في مراحل العمل بعد المباشرة بتنفيذ البنى التحتية الخدمية للمشروع".
وشهد الاجتماع، وفق البيان، "استعراض الموديل الاقتصادي الأمثل في تنفيذ المباني السكنية وتوزيعها المعماري والحضري، وما ستكون عليه الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع، التي يبلغ عددها 11 ألف وحدة سكنية".
وبحث الاجتماع "
المشاريع الخدمية
الأساسية، ومنها محطّة الكهرباء الخاصة بالمدينة، وموقعها وترابطها مع
الشبكة الوطنية
، وجهة تنفيذها، فضلاً عن استعراض مخططات شبكات الاتصالات والماء والصرف الصحّي، وربطها مع الخطوط الحالية والشبكات العاملة، وأبرز تفاصيل ربط موقع المدينة وشوارعها، بشبكة الطرق في العاصمة
بغداد
، خاصة ما يتعلق بالربط مع مسارات مترو بغداد، والطريقين الحلقيين؛ الرابع والخامس".
ووجه رئيس
مجلس الوزراء
"بضرورة تنفيذ مفردات البنى التحتية بشكل متوازٍ مع مفردات المشروع ومكوّناته، وكذلك التوجيه برفع تقرير شهري إلى
رئيس الوزراء
، يلخص التقدّم الحاصل في التنفيذ، لكل مكونات ومرفقات مشروع
المدينة الجديدة
".
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