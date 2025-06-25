مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد محرم

توقع ، اليوم الأربعاء، موعد شهر محرم الحرام.

وبحسب الصحيفة الرسمية، فإن مكتب توقع ان يكون "بعد غد الجمعة أول أيام شهر محرم الحرام وبداية السنة الهجرية الجديدة 1447".