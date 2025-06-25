التعليم العالي تصدر خمسة قرارات جديدة

وجاء في بيان للوزارة، إن "هيئة الرأي في تقرر تعضيد سياقات الدعم اللازم للجان الامتحانية الخاصة بالاختبارات الوزارية التقويمية، والموافقة على معالجة عدد من حالات تقييم الشهادات استنادًا إلى الصلاحيات القانونية المخوّلة لهيئة الرأي".

وتضمنت القرارات "إقرار آلية تنظيمية بشأن تأسيس الجمعيات العلمية وتنظيم عضويتها، وتشكيل لجنة وزارية مختصة لتطوير مناهج اللغة في الجامعات".