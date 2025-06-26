أجواء طبيعية ورحلات اعتيادية في مطار بغداد (صور)

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عادت الأجواء الطبيعية في بعد توقف في الرحلات القادمة والمغادرة خلال الأيام الماضية إثر التصعيد العسكري بين وإسرائيل.



وأظهرت صور وردت لـ ، حركة المسافرين داخل ، وبدت طبيعية.







وبعد إعلان وقف إطلاق النار فجر الثلاثاء، فتح الأجواء مجدداً واستؤنفت الرحلات الجوية في مطاراته.وأظهرت صور وردت لـ ، حركة المسافرين داخل ، وبدت طبيعية.



