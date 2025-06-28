أمر قبض.. المحتوى الهابط يطال شخصية عراقية جديدة (صورة)

– أمن



أصدرت ، اليوم السبت 28 حزيران/ يونيو 2025، أمرا بألقاء القبض على المدعوة " الفيلي" بتهمة المحتوى الهابط.

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، انه "بعد إجراءات في ، أصدرت أمرا بألقاء القبض على المدعوة (جيهان الفيلي) بتهمة المحتوى الهابط".