بعد الجدل والتأجيل.. التربية توضح بشأن الأسئلة الوزارية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن وزارته تحرص سنوياً على إعداد أسئلة المراحل الوزارية لتكون شمولية وموضوعية تراعي الفوارق الفردية بالمستوى العلمي للطلبة، منوهاً بأن أسئلة الدور الأول لمرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، جاءت ضمن المنهج الدراسي المقرر المعتمد في المدارس.وأوضح أن هناك لجاناً مختصة في والمحافظات مكلفة بمهمة مراقبة سير أداء الامتحانات الوزارية بشكل دقيق ويومي، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم تسجيل إشكالات جوهرية بشأن الأسئلة، وفي حال تسجيل أي ملاحظات بشأنها فيتم اتخاذ إجراءات مباشرة من قبل الوزارة.وبين السيد أن سبب رؤية بعض الطلبة بوجود صعوبة في الأسئلة الوزارية يكمن بإعتمادهم على مرشحات وملازم معينة، معتقدين بأنها مهمة، لكن تغيب عنهم في الوقت نفسه الكثير من المعلومات ما يؤدي إلى إخفاقهم في .يذكر أن طلبة السادس الإعدادي كانوا قد باشروا امتحاناتهم الوزارية حزيران الحالي، ومن المؤمل الانتهاء من أدائها الخميس المقبل الموافق الثالث من تموز.ويأتي ذلك في ظل معلومات متداولة تشير إلى ارتفاع نسبة المؤجلين في بعض المواد بسبب صعوبة الأسئلة، فيما رأى طلبة آخرون بأن الأسئلة منهجية ومركزة أكثر من كل عاموتحدث بهذا السياق الاستاذ الجامعي المتقاعد آل ماجد موضحاً أن مطالبة بتقييم المؤشرات الخاصة بالعملية التربوية من ناحية نقص الأبنية المدرسية وقلة أو قِدم المختبرات العلمية وصعوبة المنهج وقدم طرائق التدريس المعتمدة، والتي انعكست على أداء الطلبة لامتحاناتهم وتأجيلهم لأغلب المواد الدراسية، مشيراً إلى أهمية مراعاة الأسئلة للواقع التربوي في المدارس وليس من مرشحات أو ضمن أطر بعيدة عن واقع الطلبة.