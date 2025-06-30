حوضيات عسكرية تتوجه إلى البصرة لتخفيف أزمة المياه

ويعاني سكان العديد من مناطق من شحة مياه الشرب وتلوث المياه الواصلة لمنازلهم وأدت لهلاك أعداد كبيرة من الماشية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع المئات منهم للتظاهر بشكل مستمر حتى يوم أمس.

وقال المصدر لـ ، إن "قيادة قوات الحدود أرسلت عجلات حوضية لإسناد في معالجة ازمة المياه التي تعاني منها بعض مناطق المحافظة".وأضاف أن "هذه العجلات ستساهم بتزويد الاحياء السكنية بالمياه الصالحة للشرب".