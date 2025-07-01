عطلة رسمية في هذه المحافظات الخميس المقبل

– محليأعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.وقررت تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم الخميس المقبل بمناسبة السابع من محرم الحرام.وأعلن ، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات الدولة يوم الخميس الموافق 3 تموز 2025، وذلك بمناسبة السابع من شهر محرم الحرام، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في عزاء أبي الفضل (عليه السلام).واستثنى القرار مديرية التربية والدوائر الخدمية من التعطيل، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وسير الامتحانات بحسب الجدول المقرر.كما صوت ، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، لاتاحه الفرصة امام المواطنين باقامة مراسيم العزاء لذكرى استشهاد الامام العباس علية السلام بالسابع من محرم.