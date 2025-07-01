الحشد الشعبي يخاطب منتسبيه: ندعوكم لتخفيف الزخم على منافذ صرف الرواتب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "تؤكد حرصها الكامل على ضمان صرف رواتب جميع المنتسبين إليها، وتودّ توضيح ما يلي:1. استمرار صرف الرواتبحيث باشرت الجهات المعنية بعملية صرف الرواتب، وتستمر هذه العملية ليس فقط اليوم، بل طيلة الأيام المقبلة، حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، بما في ذلك العطل الرسمية، دون انقطاع.وتابعت "كما سيتم خلال الساعات القادمة زيادة عدد المنافذ لتسهيل عملية التوزيع"، داعية "المنتسبين الى تخفيف الزخم على المنافذ ومراعاة الانسيابية، بما يساعد على إنجاز العمل بدقة وسرعة".2. نؤكد أن الإشكال الفني الحاصل يخص هذا الشهر فقط، وهو نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم اعتباراً من الشهر القادم، دون أي معوقات.3. بالنسبة للإخوة الذين واجهوا مشكلة “البطاقة مرفوضة”، سيتم خلال الساعات المقبلة نشر رابط خاص لمعالجة هذه الحالات بشكل فردي.وأكدت ان "جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة".ودعت الهيئة "جميع منافذ الصرف إلى التعاون الكامل من أجل ضمان صرف رواتب المنتسبين وتسهيل الإجراءات دون تأخير"، مؤكدة "عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد".وشددت ان "جميع الرواتب مؤمَّنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها"، مطمئنة "جميع المنتسبين بأن جميع الإجراءات المتخذة تهدف فقط إلى حماية واستقرار رواتب المجاهدين الأبطال".وذكرت ان "من لم يُصرف له الراتب اليوم، سيتمكن من استلامه غدًا أو بعد غد، دون الحاجة للمراجعة المتكررة"، داعية "الجميع الى تفهُّم الظرف والتعاون معنا لحين تجاوز هذه المرحلة".وأكدت ان "المشكلة قد حُلّت جذريًا".