أمانة مجلس الوزراء تكشف حقيقة "رابط" يخص عقود الحشد

نفت لمجلس الوزراء، وجود رابط الكتروني يتعلق بتحويل عقود منتسبي .

وقالت الأمانة في بيان، "ننفي صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من رابط وهمي يتعلق بتحويل عقود منتسبي ".

وأضاف البيان أن "هذا الرابط لا يمت بصلة إلى أور الإلكترونية للخدمات الحكومية"، داعيا المواطنين إلى "عدم التفاعل مع مثل هذه المواقع غير الرصينة، لما قد تشكله من مخاطر تتعلق بالاحتيال أو جمع المعلومات الشخصية بطرق غير قانونية".



وأكد على "ضرورة الاعتماد حصرًا على الخدمات التي تُطلقها دائرة عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، والتي تُنشر روابطها حصرًا، عبر المواقع والصفحات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة".