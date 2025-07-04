البصرة.. اعتقال متهم بتعنيف أسرته وتهديدهم بالسلاح في الزبير

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "ألقت قوة مشتركة من وفوج الطوارئ الرابع ومركزي شرطة العرب والمربد، القبض على متهم أقدم على تعنيف أسرته وتهديدهم بسلاح نوع بندقية كلاشنكوف في منطقة الكرفانية بقضاء ".وأشارت الى ان "المتهم قام بإشهار السلاح بوجه المفارز أثناء تنفيذ الواجب، وتمت السيطرة عليه وضبط السلاح، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".