صلاح الدين تمنع مرور الشاحنات على طريق حتى مساء الغد

وقال لمحافظ في بيان، "استناداً إلى توجيهات محافظ صلاح الدين، رئيس في المحافظة، وضمن المتابعة المستمرة لتنظيم الواقع الخدمي، تُعلن عن منع مرور العجلات الكبيرة (اللوري الحمل) و(العجلات التريلات بمختلف أنواعها) ذهاباً وإياباً على طريق – ، اعتباراً من الساعة الثانية بعد هذه الليلة السبت (5 – تموز – 2025)، ولغاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد".

وعزا البيان ذلك "لغرض إكمال أعمال التبليط في الطريق العام".