في كربلاء.. العتبة الحسينية تكشف مسارات "ركضة طويريج"

كشفت العتبة الحسينية في ، خارطة مسارات دخول وخروج عزاء "ركضة طويريج" الشهيرة.

وقال رئيس قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية فضالة في بيان، إنه "بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ ، وضعت خطة محكمة وفعالة لادارة حركة الزائرين خلال يوم العاشر من محرم الحرام، وعزاء (ركضة طويريج)، وذلك وفقا لقراءات ومؤشرات الأعوام السابقة من الزيارات المليونية".

وأضاف، أنه "لدينا خبرة طويلة في مجال تنظيم الحشود تمكننا من معرفة اماكن الزخم قبل حدوثها، فضلا عن ايجاد الحلول التنظيمية بطرق ذكية وآمنة"، لافتا إلى أن "هناك غرفة عمليات تابعة للعتبة الحسينية يتواجد فيها أكثر من (100) خبير ومحلل لتشخيص مناطق الزخم وكيفية تفادي المشاكل وايجاد الحلول".



وزاد "لدينا قراءات من خلال توافد الزائرين، وايجاد نسبة وتناسب بين حركة الزائرين وعددهم، والمساحات في الشريف لضمان انسيابية، واداء الزيارة بأريحية تامة"، مشيرا الى أن "هنالك ثلاثة مسارات لدخول عزاء (ركضة طويريج) الى داخل الحرم الحسيني الشريف، وهي عبر ابواب (الزينبية، والقبلة، والرجاء) ، فيما هناك ايضا اربعة مسارات للخروج عبر أبواب (السلام، والكرامة، والشهداء، وقاضي الحاجات)، فيما تم تسوية هذه الابواب بما يتلاءم مع دخول العزاء، وحجم المشاركين فيه".

وتتضمن "مراسم عاشوراء" ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) ركضة طويريج الشهيرة، حيث يركض الملايين من الزوار في ليدخلوا الى الصحن الحسيني ثم يخرجوا منه باتجاه بين وصولا الى مرقد الإمام (عليه السلام).