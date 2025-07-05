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في كربلاء.. العتبة الحسينية تكشف مسارات "ركضة طويريج"
محليات
2025-07-05 | 16:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
235 شوهد
كشفت العتبة الحسينية في
كربلاء
، خارطة مسارات دخول وخروج عزاء "ركضة طويريج" الشهيرة.
وقال رئيس قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية
رسول
فضالة في بيان، إنه "بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ
عبد المهدي الكربلائي
، وضعت خطة محكمة وفعالة لادارة حركة الزائرين خلال يوم العاشر من محرم الحرام، وعزاء (ركضة طويريج)، وذلك وفقا لقراءات ومؤشرات الأعوام السابقة من الزيارات المليونية".
وأضاف، أنه "لدينا خبرة طويلة في مجال تنظيم الحشود تمكننا من معرفة اماكن الزخم قبل حدوثها، فضلا عن ايجاد الحلول التنظيمية بطرق ذكية وآمنة"، لافتا إلى أن "هناك غرفة عمليات تابعة للعتبة الحسينية
المقدسة
يتواجد فيها أكثر من (100) خبير ومحلل لتشخيص مناطق الزخم وكيفية تفادي المشاكل وايجاد الحلول".
وزاد "لدينا قراءات من خلال توافد الزائرين، وايجاد نسبة وتناسب بين حركة الزائرين وعددهم، والمساحات في
الحرم
الحسيني
الشريف لضمان انسيابية، واداء الزيارة بأريحية تامة"، مشيرا الى أن "هنالك ثلاثة مسارات لدخول عزاء (ركضة طويريج) الى داخل الحرم الحسيني الشريف، وهي عبر ابواب (الزينبية، والقبلة، والرجاء) ، فيما هناك ايضا اربعة مسارات للخروج عبر أبواب (السلام، والكرامة، والشهداء، وقاضي الحاجات)، فيما تم تسوية هذه الابواب بما يتلاءم مع دخول العزاء، وحجم المشاركين فيه".
وتتضمن "مراسم عاشوراء" ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) ركضة طويريج الشهيرة، حيث يركض الملايين من الزوار في
كربلاء
ليدخلوا الى الصحن الحسيني ثم يخرجوا منه باتجاه بين
الحرمين
وصولا الى مرقد الإمام
العباس
(عليه السلام).
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ركضة طويريج
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