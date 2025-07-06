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عاشوراء كربلاء.. مراسم خالدة تروي قصة الحق ضد الباطل عبر الأجيال
محليات
2025-07-06 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
347 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تتجدد مظاهر الحزن والمواساة في
محافظة كربلاء المقدسة
في يوم العاشر من شهر محرم في كل عام، لتروي قصة استشهاد وتضحية الإمام
الحسين بن علي
عليه السلام في ثورته الأشهر عبر التاريخ عندما خرج لطلب الإصلاح في أمة جده النبي الأكرم محمد (ص).
واعتاد العراقيون في كل عام وعبر الأجيال، إحياء هذه الشعيرة
المباركة
في
كربلاء
من خلال إقامة عدة شعائر ارتبطت بهذه الواقعة الأليمة، ومن بينها إقامة المجالس الحسينية ونشر مواكب الخدمة وتوزيع الطعام مجانا الى الناس، فضلا عن سماع "المقتل
الحسيني
" وقصة الاستشهاد الخالدة بصوت القارئ الشيخ عبد
الزهراء
الكعبي
.
ولا تقتصر إقامة الشعائر في
محافظة كربلاء
وحسب، بل تمتد الى أغلب البيوت العراقية في المحافظات العراقية، وربما لا يكاد يخلو بيتا في صباح العاشر من المحرم من صوت المقتل الحسيني "الشهير" في أجهزة التلفاز أو المذياع في البيوت العراقية، فضلا عن توقف شبه تام للأعمال وغلق جميع المحال التجارية.
كما أن الشعائر لا تقتصر على بلد واحد فحسب، وإنما تنتشر مظاهر العزاء الحسيني في اغلب مدن العالم، حيث ينطلق الموالون لأهل البيت عليهم السلام في مسيرات حاشدة متشحة بالسواد وترفع أعلام "يا لثارات الحسين" في شوارع المدن الأجنبية التي يسكنوها للتعبير عن حزنهم ومحافظتهم على هذه الشعائر وإن كانوا بعيدين عن كربلاء.
كما تشهد بعض الساحات المفتوحة ببعض المدن العراقية إقامة "التشابيه" وهي أشبه بالعرض المسرحي لأحداث معركة الطف وما جرى فيها من مآسي وأحزان، بقتل الإمام الحسين عليه السلام أصحابه وحرق خيام أهله، حيث تحظى هذه الشعيرة بتجمهر المئات من الناس حول هذه الساحات لمشاهدة العرض والتفاعل معه بالدموع.
ولعل "ركضة طويريج" هي من أشهر الشعائر الحسينية في يوم العاشر من شهر محرم، وهي شعيرة أنشأها "السيد صالح ابن مهدي بن حسن بن احمد الحسيني" الشهير بـ"القزويني"، الذي يعد من كبار علماء عصره، وهو اول من سكن منطقة طويريج (جنوبي كربلاء) وأول من عمَر بها، وكان منزله يحفل بجمهرة كبيرة من أهالي البلدة وغيره في أيام محرم الحرام من كل عام مشاركة في إقامة المآتم بذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).
ويشارك في هذا العزاء من شتى انحاء
العراق
والزوار القاصدين له من خارج البلاد ويكون بعد صلاة الظهر من
يوم عاشوراء
.
وركضة طويريج تعد من أشهر الشعائر الحسينية على الإطلاق إذ يمتاز بركض الزائرين تعبيراً عن الاستجابة وتلبية لنداء الامام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء وهو "الا من ناصر ينصرني".
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