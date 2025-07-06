كاميرة السومرية تتجول في جامع النوري

– محلي

تجولت كاميرة ، اليوم الاحد، في بعد إعادة تاهيله اثر تعرضه لتفجير إرهابي على يد عصابات التي كانت تسيطر على مدينة .

ويبلغ عمر الجامع نحو 900 سنة والذي بني على يد السلطان .