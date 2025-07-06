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كاميرة السومرية تتجول في جامع النوري
محليات
السومرية نيوز – محلي
تجولت كاميرة السومرية، اليوم الاحد، في جامع النوري بعد إعادة تاهيله اثر تعرضه لتفجير إرهابي على يد عصابات داعش التي كانت تسيطر على مدينة الموصل.
2025-07-06 | 10:31
2025-07-06T10:31:05+00:00
Alsumaria Tv
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كاميرة السومرية تتجول في جامع النوري
322 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تجولت كاميرة
السومرية
، اليوم الاحد، في
جامع النوري
بعد إعادة تاهيله اثر تعرضه لتفجير إرهابي على يد عصابات
داعش
التي كانت تسيطر على مدينة
الموصل
.
ويبلغ عمر الجامع نحو 900 سنة والذي بني على يد السلطان
نور الدين زنكي
.
>>
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