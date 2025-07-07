النزاهة تدعو لتأليف لجنة عليا لمراقبة تنفيذ مشاريع مترو بغداد ومدينة الصدر الجديدة

وشددت الهيئة في بيان لها على "ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لتجنب الازدواجية وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع".وأضافت الهيئة، ان " ٣٧ مليار دينار كلفة مشروع الخارطة الأساسية ضمن موازنة أمانة الاستثمارية لعام ٢٠٢٥".وتابعت "إحالة مشروع إلى شركة صينية حكومية ذات خبرة عالية".