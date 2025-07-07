بإمكان عامة المواطنين التقديم.. تفاصيل مدينة الجواهري وسعر المتر الواحد

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة أحالت عدداً من المشاريع إلى التنفيذ، من بينها مدن، الجواهري، ، والفرسان في ، وضفاف في كربلاء ، والجنائن في ، والغزلاني في ".وأكد أن "التوسع في إنشاء المدن السكنية سيسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن من خلال توفير آلاف الوحدات وزيادة المعروض السكني"، مبيناً أن "الوزارة مستمرة بالتنسيق مع جميع المحافظات ودوائر الدولة المعنية لتهيئة الأراضي ورفع التعارضات والاستملاكات تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية بالتعاون مع ".وأوضح أن "مراكز البيع افتُتحت في مدينة الجواهري بسعر 900 ألف دينار للمتر المربع، مع إمكانية التقديم من قبل المواطنين، إضافة إلى افتتاح مراكز مبيعات في مدينة علي الوردي، وتختلف الأسعار بحسب نمط البناء ومساحة الوحدة وطريقة الدفع".وأشار إلى أن "للدولة حصة تتراوح ما بين 10% إلى 25% من هذه المشاريع، تخصص لتوزيعها بين الشرائح المستحقة ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية".