القضاء يخرج عن صمته بعد فيديو لقاتل هشام الهاشمي: مخالفة للإجراءات التحقيقية

وقال المجلس في بيان، "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر فيه المتهم المفرج عنه (أحمد حمداوي عويد) في قضية اغتيال الشهيد (هشام الهاشمي) يدلي فيه بأقوال بخصوص الجريمة المذكورة"، موضحاً أن "المتهم المذكور سبق وأن تم توقيفه سابقاً على ذمة لجنة الامر الديواني رقم ٢٩ المعروفة بـ(لجنة ابو رغيف) المشكلة في زمن الحكومة السابقة بتهمة اشتراكه في جريمة قتل الشهيد ".وأضاف، أن "المتهم تم تدوين أقواله في حينها أمام الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر قضايا اللجنة المذكورة، ولم يذكر في أقواله المدونة أمام الهيئة أعلاه ما تم ذكره من قبله في مقطع الفيديو المشار اليه".ونوه إلى أن "نشر هذا المقطع والذي يبدو واضحاً تصويره من قبل أحد ضباط الشرطة في اللجنة المذكورة بالكيفية الظاهرة يعد مخالفة للإجراءات التحقيقية التي رسمها القانون ومحاولة واضحة لتظليل الرأي العام".