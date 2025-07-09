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الموقف المروري الحالي في بغداد.. ازدحامات متوسطة في الشوارع وكثيفة في التقاطعات والمجسرات
محليات
2025-07-09 | 02:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تنشر
السومرية
نيوز، الموقف المروري الحالي لأغلب شوارع العاصمة لصباح اليوم الأربعاء، فيما لوحظ وجود ازدحامات متوسطة في اغلب الشوارع وكثيفة عند التقاطعات والمجسرات ومداخل المناطق الرئيسية.
إليكم القائمة:
-جسر
المثنى
مزدحم
-محمد القاسم مزدحم
-جسر الدورة مزدحم
-مجسر
الربيعي
مزدحم
-مجسر
قرطبة
مزدحم
-مجسر مول النخيل مزدحم
-جسر باب المعظم مزدحم
-جسر السنك مزدحم
-جسر الجمهورية مزدحم
-جسر الطابقين مزدحم
-المنطقة
الخضراء
مزدحمة
-مجسر
اليرموك
مزدحم
-منطقة
العلاوي
مزدحمة جدا
-شارع
الرشيد
مزدحم
-شارع الجمهورية مزدحم
-تقاطع الزعفرانية مزدحم
-تقاطع عقبة مزدحم
-كرادة خارج مزدحمة
-شارع المشاتل مزدحم
>>
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المنطقة الخضراء
شارع الجمهورية
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شارع الرشيد
محمد القاسم
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جسر السنك
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