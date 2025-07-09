الموقف المروري الحالي في بغداد.. ازدحامات متوسطة في الشوارع وكثيفة في التقاطعات والمجسرات

– محليات



تنشر نيوز، الموقف المروري الحالي لأغلب شوارع العاصمة لصباح اليوم الأربعاء، فيما لوحظ وجود ازدحامات متوسطة في اغلب الشوارع وكثيفة عند التقاطعات والمجسرات ومداخل المناطق الرئيسية.



إليكم القائمة:



-جسر مزدحم

-محمد القاسم مزدحم

-جسر الدورة مزدحم

-مجسر مزدحم

-مجسر مزدحم

-مجسر مول النخيل مزدحم

-جسر باب المعظم مزدحم

-جسر السنك مزدحم

-جسر الجمهورية مزدحم

-جسر الطابقين مزدحم

-المنطقة مزدحمة

-مجسر مزدحم

-منطقة مزدحمة جدا

-شارع مزدحم

-شارع الجمهورية مزدحم

-تقاطع الزعفرانية مزدحم

-تقاطع عقبة مزدحم

-كرادة خارج مزدحمة

-شارع المشاتل مزدحم

إليكم القائمة:-جسر مزدحم-محمد القاسم مزدحم-جسر الدورة مزدحم-مجسر مزدحم-مجسر مزدحم-مجسر مول النخيل مزدحم-جسر باب المعظم مزدحم-جسر السنك مزدحم-جسر الجمهورية مزدحم-جسر الطابقين مزدحم-المنطقة مزدحمة-مجسر مزدحم-منطقة مزدحمة جدا-شارع مزدحم-شارع الجمهورية مزدحم-تقاطع الزعفرانية مزدحم-تقاطع عقبة مزدحم-كرادة خارج مزدحمة-شارع المشاتل مزدحم