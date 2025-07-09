وزير العمل: كشفنا أكثر من ٣٤٠ ألف متجاوز واستعدنا ٥٠ مليار دينار

وقال في مؤتمر عقده في مبنى الوزارة على هامش افتتاح الموحد التابع لهيئة الحماية الاجتماعية، وحضرته ، إنه "في إطار جهود لتعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين نفتتح اليوم هذا المركز"، مؤكدا ان "هذا المشروع جاء استجابة للتوسع للرعاية الاجتماعية التي شكلت حوالي مليونين ومئتين أسرة فكان لا بد من تأسيس بنية تحتية كاملة لتسريع إنجاز المعاملات".وأضاف الأسدي، أن "المركز يضم أنظمة إلكترونية متطورة تخدم ٧٥ فرعا في والمحافظات، فعدد الأقسام للشبكة توسع الى ٢٠٠ ٪؜، وخلال الخط المجاني ١٠١٨ ‏سيكون لاستلام الشكاوى والاحتياجات من المواطنين".وتابع الأسدي، أن "هذا المركز يتكامل مع الوحد التقنية والرقابية التي تمثل الرقيب الرقمي، وتعمل على مدار الساعة وبمدار تتبع الجي بي إس للباحثين، وهناك مراقبة مرئية من خلال الكاميرات الموجودة بالأقسام في بغداد والمحافظات".وأوضح الأسدي، أن "هناك نظام لتحليل البيانات ورصد مؤشرات الأداء ومع إطلاق هذا المركز سيتم الربط مع منصتي مظلتي وحمايتي بلاس"، لافتا الى "تخصيص خط سري ساخن للإبلاغ عن حالات التلاعب والتجاوز وتقديم معلومات خاطئة".وأكد الأسدي، أنه "تم كشف أكثر من ٣٤٠ الف متجاوز لغاية الان وتم استعادة نحو ٥٠ مليار دينار"، مشددا على ان "التحول الرقمي هو التزام أخلاقي تجاه المواطن واليوم نطلق رسمياً هذه المنظومة الرقمية الجديدة".