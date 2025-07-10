أبو رغيف يؤكد على حماية حقوق الفنانين ودعم المبادرات الثقافية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "أبورغيف، التقى اليوم نقيب الفنانين العراقيين ، في مقر الهيئة ببغداد، بحضور الفنان علي فاضل والمخرج مراد ترك من وفاضل الخاقاني ومحمد من الهيئة، في لقاء خُصص لبحث تعزيز آليات التعاون المؤسسي بين الجانبين وبلورة الرؤى الهادفة وأثرها في المشهد العام".وبحسب البيان، أكد أبورغيف على "أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة ونقابة الفنانين بما يعزز دعم الحركة الفنية في ، وتوفير مناخ محفّز للإبداع، يراعي المسؤولية الثقافية ويرتقي بالمشهد الفني حضوراً وتأثيراً".وأضافت الهيئة، أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن حماية حقوق العاملين في الوسط الفني، ولاسيما من لديهم مستحقات متأخرة لدى المؤسسات الإعلامية والعمل على حسمها وبلورة أطر تنظيمية ولوائح تضمن حقوق الفنانين والمبدعين وتحفظ جهودهم فضلًا عن مناقشة مشروع تحفيز شركات الإنتاج المحلي عبر تسهيل إجراءات البث، والتوزيع والدعم الفني والتقني".وتابعت الهيئة، أن "اللقاء أشاد بأهمية الدور الحيوي للفن الرصين في تكريس خطاب وطني جامع يعزز الاستقرار والسلم والحاجة إلى رعاية المبادرات الهادفة لإنتاج أعمال درامية وسينمائية ذات بعد وطني وإنساني، تعبّر عن قضايا وتطلعاته".وأكد الجانبان على "مواصلة التنسيق وتكثيف اللقاءات المشتركة، من أجل تحقيق تكامل مؤسسي فاعل يرسّخ دور الفن في خدمة الرسالة الإعلامية والثقافية للدولة".