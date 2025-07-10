تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "يواصل والبحث العلمي بالتعاون مع قسم الرصد الجوي في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إصدار خرائط محدثة تُبيّن قيم الإشعاع الشمسي الوارد ومؤشر (UV) على عموم مناطق البلاد، وذلك ضمن جهود الرصد والتحليل اليومي للتغيرات الجوية المؤثرة على والبيئة".وأضافت، أنه "تعد هذه المؤشرات من العوامل الأساسية في مراقبة مستوى تأثير أشعة الشمس خلال ساعات ، ولا سيما وقت الذروة، حيث يرتفع فيها مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات قد تكون ضارة عند التعرض المباشر والمطوّل لها".ودعت المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترات الظهيرة وتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة".