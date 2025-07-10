طقس العراق.. الأنواء الجوية تحسم جدل "الموجة النارية"

وقالت الأنواء في تنويه بشأن التهويل في وصف الحالة الجوية، "يرجى الانتباه إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل من عناوين مثل "موجة نارية" أو "حرارة الأرض تصل إلى 70 درجة مئوية"، يندرج ضمن باب التهويل والمبالغة في توصيف تأثير الموجات ".وأضاف البيان أن "القيم التي تظهر في بعض الخرائط التي يتم تداولها تمثل درجة حرارة سطح التربة أو الإسفلت تحت أشعة الشمس المباشرة، وهي تختلف تماما عن درجة حرارة الهواء الرسمية التي تُقاس في دوائر الأرصاد الجوية وفق معايير عالمية دقيقة (داخل صناديق خاصة وعلى ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض وفي الظل)".ولفتت الهيئة الى أنه "من المألوف وليس بالغريب صيفا أن تصل حرارة (سطح الأرض) الى 60 او 65 مئوية في الايام الاعتيادية ولا يستوجب هذا التهويل لجذب الانتباه".