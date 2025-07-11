محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

وأظهرت بيانات نشرتها محطة "بلاسيرفيل" الأمريكية في ولاية ، جدولاً يضم 15 منطقة ومدينة حول العالم سجلت أعلى معدلات للحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تصدرت منطقة القائمة بأعلى درجة حرارة بلغت 48.2 مئوية.وجاءت مدينة العراقية بالمرتبة السادسة بـ47.3 درجة مئوية، في ثامناً 47.1 درجة.وفي المرتبة 12 جاءت العراقية، وتكريت في المرتبة 13، وأخيراً بـ46.6 درجة مئوية.