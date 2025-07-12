بعد تسجيلها 50 مئوية.. كهرباء ميسان تدعو لضبط أجهزة التبريد على درجة (24 – 26)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "مع اشتداد موجة الحرّ التي تضرب محافظتنا الغالية، وبلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية، تتعرض الشبكة الكهربائية لضغوط شديدة بفعل الارتفاع الكبير في الاستهلاك، ما يؤدي إلى تكرار الانقطاعات وزيادة الأعطال الفنية، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال، ويُعطّل سير العمل في المستشفيات والمرافق الخدمية".وأضافت "في هذا الظرف الصعب، يبذل منتسبو فرق الصيانة في فرعنا جهودًا استثنائية في الميدان، متحدّين درجات الحرارة القاسية، لإعادة التيار وإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن، رغم التحديات الكبيرة".وتابعت "من منطلق الحس الوطني والإنساني، نناشدكم بترشيد استهلاك الكهرباء"، موصية الالتزام بالإرشادات التالية:-ضبط أجهزة التبريد على درجة حرارة معتدلة (24 – 26 مئوية).-إيقاف تشغيل الإنارة والأجهزة غير الأساسية، خصوصًا خلال فترة الذروة (من 12 ظهرًا حتى 6 مساءً).-تأجيل تشغيل الأجهزة الثقيلة إلى خارج .-الاستفادة من ضوء وتجنّب الإضاءة غير الضرورية.