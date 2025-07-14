النزاهة تضبط مسؤولاً في تسجيل عـقاري الـزبيـر بتهم الاستيلاء على المال العام

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "عمليات المُتابعة والتحرّي والتقصّي والتدقيق، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من مُديريَّة تحقيق ، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء ، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقارٍ تابعٍ لعقارات الدولة مساحته (١٤) دونماً في موقعٍ مُتميّزٍ في البصرة وتصل قيمته لأكثر من (٧) مليارات دينارٍ، اضافة الى ضبط مجموعةٍ من السندات العقاريَّـة باسم المُتَّهم في أماكن مُختلفةٍ من تصلُ قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار".وتابعت الهيئة مُبيّنةً أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٧٦,٠٠٠،٠٠٠) ستة وسبعين مليون دينار عراقي، و( ٦٤,٠٠٠) أربعة وستين ألف دولار، ومصوغاتٍ ذهبيَّة"، موضحة أنه "تمَّ ضبط عجلة قيمتها أكثر من ( ٧٠,٠٠٠،٠٠٠) سبعين مليون دينار عراقي، وعقود بيع وشراء لمجموعةٍ كبيرةٍ من السيَّارات قيمتها التقديريَّة تصل إلى نحو ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف دولار".وأوضحت أنَّ "المُتَّـهم كان يتعمُّد تأخير معاملات المراجعين؛ بغية إجبارهم على دفع مبلغ رشوةٍ، مقابل قيامه بإنجاز معاملاتهم واستقطاع وصولاتٍ وتسلُّم مبالغ نقديَّة خلافاً للقانون"، لافتة الى "ضبط تقارير كشفٍ للعقارات مختومة بختم الكشف فقط، من دون ملء بياناتها، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ عقاريَّةٍ مُتأخّرةٍ كانت بحوزة المُتَّهم".وأكدت الهيئة أنَّه "تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتهم على قاضي محكمة التحقيّق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات".