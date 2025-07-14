تحذيرات من كارثة في جنوب العراق

وقال عضو المرصد بمحافظة بشرى ، في بيان ورد لـ ، إن "10 آلاف و450 عائلة نزحت من قرى وأرياف أقضية: وسيد دخيل والرفاعي والشطرة والدواية والغراف وناحية الفجر وقلعة سكر والنصر ومن أهوار الطار والجبايش، إلى مناطق أخرى في مراكز وأقضية: وأور والبطحاء والإصلاح وسيد دخيل وسوق الشيوخ وكرمة بني سعيد والشطرة والدواية والغراف... وغيرها من المناطق الأخرى".وأضافت أن " في المحافظة قدمت سلّات غذائية وأجهزة كهربائية، ودورات توعية وتنمية بشرية؛ من أجل الإغاثة وتحمل الظروف الجديدة لتلك العوائل"، مشيرة إلى أن "المحافظة خسرت 11 ألف رأس جاموس منذ عام 2023 وحتى الآن بسبب الجفاف، حيث وصل عدد الجواميس في المحافظة إلى 10 آلاف في الوقت الحالي، بعد أن كان 21 ألفاً في السنتين الماضيتين".وذكرت أن "مربي في المحافظة يعانون من إجراءات جائرة من قبل السيطرات (نقاط التفتيش) في المحافظة، التي تمنعهم من الانتقال إلى المناطق التي تتوفر فيها مياه مع الجواميس التي يمتلكونها، وتجبرهم على المكوث في مناطقهم حتى وصول المياه إليهم".