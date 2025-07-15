الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. بيان عسكري بشأن أحداث السويداء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533482-638881597253055073.jpg
تحذيرات نيابية من أزمة مائية "غير مسبوقة" في العراق وتطالب بـ"تحرك عاجل"
محليات
2025-07-15 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
747 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
في ظل التراجع الحاد في الإطلاقات المائية من
تركيا
، تتصاعد التحذيرات النيابية بشأن أزمة مائية غير مسبوقة تهدد الأمن البيئي والغذائي للعراق، لاسيما في
محافظة البصرة
التي تواجه مخاطر اللسان الملحي، وهو الأمر الذي دعا برلمانيين للمطالبة بعقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة الشحِّ المائي في
العراق
والذي تعاني منه مناطق الوسط والجنوب من البلد، في حين طالبت
لجنة الزراعة
والمياه النيابية الحكومة بممارسة كل الضغوط اللازمة على تركيا لزيادة الإطلاقات المائية.
تحرك عاجل
رئيس
لجنة الزراعة
والمياه والأهوار النيابية، فالح الخزعلي، قال إن "اللجنة طالبت
الحكومة العراقية
بضرورة التحرك العاجل وبثقلها الكامل للتفاوض مع الجانب التركي بشأن ملف المياه"، مشدداً على "أهمية تقاسم الضرر ودعم
وزارة الموارد المائية
في أداء مهامها، ومحاسبة المقصرين، لاسيما في
محافظة البصرة
".
وأوضح الخزعلي، أن "محافظة
البصرة
، التي تعاني سنوياً من تفاقم ظاهرة اللسان الملحي، أصبحت في مواجهة خطر بيئي وإنساني حقيقي"، مشيراً إلى أن "الصلاحيات الخاصة بالمياه نُقلت من
وزارة الإعمار
والإسكان إلى المحافظين، ما تطلب إنشاء مشاريع محطات تحلية وتصفية في أكثر من موقع"، وأضاف أن "هذه المشاريع، في حال تنفيذها، لن تتجاوز كلفتها مليار دولار، لكنها ستكون قادرة على حلِّ نحو 90 بالمئة من أزمة مياه الشرب في البصرة".
الخزعلي، أشار إلى أن "البصرة لا تزال تُعرف منذ عام 2019 بأنها (عطشى)، فيما التنوع الأحيائي فيها مهدد، والكثير من البساتين خرجت عن الخدمة، ما تسبب بخسائر بيئية جسيمة"، وطالب الحكومة بـ"تحمل مسؤولياتها في هذا الملف الحساس".
وكان وزير الموارد المائيَّة، عون ذياب عبد الله، كشف أمس الأول عن المباشرة بإعداد دراساتٍ متقدِّمةٍ لإنشاء عشرة سدودٍ لحصاد المياه في المناطق الصحراويَّة، ضمن خطةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ لمواجهة أزمة شحِّ المياه، التي وصفها بأنّها "الأخطر في تاريخ البلاد"، وبيَّن أنَّ (12) محافظةً باتتْ تعتمد بشكلٍ حصريٍّ على المياه الجوفيَّة، إلّا أنَّ هذه الآبار تواجه مشكلتين أساسيتين هما الانتشار غير المنظم للآبار غير المرخّصة، وعدم الالتزام بالأسس العلميَّة في حفرها وتوزيعها.
زيادة الإطلاقات
إلى ذلك، قالت النائب الأول لرئيس اللجنة، زوزان كوجر إن "رئيس
مجلس النواب
محمود المشهداني
اتفق خلال زيارته الأخيرة إلى
تركيا
على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات" مشيرةً إلى أن "الإطلاقات لغاية الآن ليست بالمستوى المطلوب للاحتياجات الفعلية وزيادة المنسوب في كلا النهرين".
وأكدت، "احتياج
العراق
إلى أكثر من 600 متر مكعب /الثانية على الأقل لتلبية احتياجاته من المياه في جميع المجالات المعنية كالزراعة والصناعة أو سدّ الاحتياجات الأخرى كشرب المياه أو
الخدمات العامة
"، منوهةً بأن "الإطلاقات الحالية لا تلبِّي الحاجة بشكل فعلي في البلد، فهي تسدُّ 50 بالمئة من الاحتياج الفعلي للقطاعات، يقابله خزين استراتيجي متدنٍّ جداً، مما يقتضي زيادة في الخزين الاستراتيجي للمياه ومواجهة مشكلات التصحُّر والجفاف والحفاظ على الثروة الحيوانية والأهوار".
وأوضحت كوجر، أن "أسباباً خارجية وداخلية سببت قِلَّة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، منها التغيرات المناخية والتي كان لها تأثير مباشر في شحِّ الأمطار وارتفاع درجات الحرارة كما حصل في المحافظات الجنوبية والتي تعدُّ الأكثر تضرراً، أما بالنسبة للأسباب الداخلية وهي ضرورة وجود مشاريع تترجم بشكل واقعي لحلِّ أزمة المياه ومنها تحلية المياه والإدارة الصحيحة وتقليل الهدر والتجاوزات على
الأنهار
التي لها تأثير مباشر في عدم حصول المحافظات على حصتها العادلة من المياه".
وطالبت النائب الأول للجنة، بوضع "خطط استراتيجية لحلِّ أزمة المياه، كمعالجة مياه الصرف الصحي للاستخدامات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى لتخفيف الضغط على المياة العذبة، كذلك استخدام
التقنيات الحديثة
للري في الزراعة، وزيادة الإطلاقات المائية من قبل دول الجوار لتساعد بتجاوز فصل الصيف بتأمين مياه الشرب والبستنة".
وأشارت كوجر، إلى أن "مجلس النواب جهة رقابية وتشريعية وهو حريص على إيجاد الحلول للتصدي للتحديات التي يواجهها العراق بسبب الجفاف والتصحر وتداعيات التغيرات المناخية، ويحتاج إلى عقد جلسة لمناقشة ملف المياه، فضلاً عن استضافة السفير التركي في العراق والجهات المعنية بملف المياه في لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ومتابعتها بشكل مستمر، والتي يقع على عاتقها إيجاد الحلول الجذرية والتمويل والتخصيصات المالية لإنشاء سدود حصاد المياه وصيانة شبكات الري والسدود ومشاريع تحلية المياه".
تفاهمات مع تركيا
من جهته، كشف عضو
لجنة الأمن
والدفاع النيابية، محمد الشمري، في حديث لـ"الصباح"، أن "وفداً نيابياً يمثل رئاسة مجلس النواب، وكان هو أحد أعضائه، أجرى زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية مؤخراً، بهدف مناقشة ملف المياه، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تمر بها البلاد بسبب التغيرات المناخية وشحِّ الموارد المائية".
وأوضح، أن "الزيارة أثمرت عن اتفاق مبدئي مع الجانب التركي يقضي بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بمعدل 420 متراً مكعباً في الثانية، وهو ما يعادل تقريباً 36 مليون متر مكعب يومياً، ولمدة شهرين قابلة للتمديد"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة حوارات جدية ومساعٍ نيابية حثيثة لإيجاد حلول آنية تخفف من وطأة الجفاف وتداعياته على القطاعين الزراعي والبيئي".
وأكد، أن "هذه الكميات، ورغم أهميتها في الوقت الراهن، لا تمثل سقف الطموح الذي يسعى إليه العراق، ولا تلبي الحاجة الفعلية للبلاد، التي تتطلب اتفاقاً استراتيجياً طويل الأمد مع تركيا لضمان تدفق مستدام ومنصف للمياه، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بتراجع منسوب نهري دجلة والفرات وتزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن بناء السدود والمشاريع الإروائية في دولة المنبع". وشدد الشمري، على أن "مجلس النواب، ومن خلال لجانه المختصة، سيواصل الضغط والتنسيق مع الحكومة ووزارة الموارد المائية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وضمان حصول العراق على حقوقه المائية وفقاً للاتفاقيات الدولية ومبادئ حسن الجوار، مع العمل بالتوازي على تبني خطط داخلية لترشيد الاستهلاك وتحديث منظومات الري في القطاع الزراعي".
أوراق ضغط
عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، قالت إن "الإطلاقات الحالية من تركيا لا تلبي الاحتياجات الزراعية والمائية للعراق". وشددت الهلالي "على "ضرورة وجود اتفاق رسمي واضح يضمن حقوق العراق المائية".
وأضافت، أن "اللجنة دعت الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جدية، من بينها إعادة النظر بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا، واستثمار حجم التبادل التجاري الكبير كورقة ضغط سياسية"، وأوضحت أن "الأزمة المائية قد لا تنتهي في القريب العاجل، لكنها فرصة حقيقية لتطوير البنى التحتية المائية، وعلى رأسها السدود، لضمان حفظ الموارد المتبقية ومنع فقدانها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اخطر ازمة مياه تواجه العراق مع انخفاض المخزون المائي إلى مستويات غيرِ مسبوقة!
08:38 | 2025-05-30
الكتل الكردستانية تطالب السوداني بـ"التدخل العاجل" لإطلاق رواتب موظفي الإقليم
12:04 | 2025-05-29
النزاهة النيابية تشكل لجنة لفتح "تحقيق عاجل" بحق مدير عام الطرق والجسور
06:44 | 2025-06-22
الأمم المتحدة: العالم يواجه أزمة ولادات غير مسبوقة
03:52 | 2025-06-11
تحذيرات نيابية
أزمة مائية "غير مسبوقة" في العراق
تطالب بـ"تحرك عاجل"
وزارة الموارد المائية
الحكومة العراقية
التقنيات الحديثة
محمود المشهداني
الخدمات العامة
السومرية نيوز
محافظة البصرة
وزارة الإعمار
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
فن وثقافة
55.96%
06:05 | 2025-07-14
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
06:05 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
محليات
16.43%
02:29 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
02:29 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
محليات
15.1%
05:34 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
05:34 | 2025-07-14
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
محليات
12.51%
05:18 | 2025-07-14
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
05:18 | 2025-07-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
اخترنا لك
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي
05:13 | 2025-07-15
لويس ساكو يوجه نداء استغاثة لرئيس الوزراء بشأن مقبرة أم خشم
05:11 | 2025-07-15
جدار يسقط على المواطنين في الكوت (فيديو)
04:53 | 2025-07-15
امتعاض وانتقاد.. أسعار السيارات في العراق الى الصعود
04:27 | 2025-07-15
قصة فقدان العراق خرائط مواقع حقول الألغام والمقذوفات الحربية عام 2003
04:04 | 2025-07-15
ما هي تكلفة عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية في العراق؟.. إليك الإجابة
03:45 | 2025-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.