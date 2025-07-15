اندلاع حريق بمحطة كهربائية في ميسان (فيديو)

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق بمحطة كهربائية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "وجود حريق في المحطة الشمالية قي طريق ".

وأضاف المصدر "تم توجيه مفرزة الدفاع المدني وقسم شرطة ومركز شرطة الرحمة ودوريات من النجدة".