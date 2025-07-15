البصرة.. وفاة مدير تسجيل عقاري سابق موقوف بالسجن

وقال المصدر في حديث لـ ، "وفاة مدير السابق في قضاء والموقوف في السجن بعد تدهور حالته الصحية بسبب الأمراض".

وأضاف المصدر "كان محكوم بالسجن ست سنوات وفق المادة 289".