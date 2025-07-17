محافظ واسط يعلن فقدان 50 شخصا اثر حريق الهايبرماركت

وقال المياحي في بيان نشر على صفحته الرسمية وتابعته ، انها "فاجعة.. أهلي يأبناء مدينة وعموم ننعى اليكم ثلة طيبة من ابناء محافظتنا حيث فقدنا مايقارب 50 شخص بين رجل وأمرأة واطفال من ابناءكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم".وافاد مصدر امني، فجر اليوم الخميس، بمصرع واصابة عدد من المواطنين جراء حريق كبير في هايبر ماركت بالكوت.وقال المصدر لـ نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل هايبر ماركت في مدينة الكوت، ما ادى الى واصابة عدد من المواطنين والحاق اضرار مادية كبيرة".واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده"، مشيرا إلى انه "تم فتح تحقيق في ملابسات الحريق".