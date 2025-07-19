السامرائي يزور الأنبار لدعم الكفاءات في الاستحقاقات المقبلة

زار رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي، لدعم الكفاءات الاجتماعية في الاستحقاقات المقبلة.

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، اليوم السبت، مضيف الشيخ طالب العيادة الچليباوي، بمحافظة دعماً للدكتور عيادة، بحضور وزير التربية الدكتور إبراهيم النامس، والقيادي في التحالف الأستاذ الحمّاد، إلى جانب عدد من شيوخ ووجهاء قبائل الأنبار وقيادات تحالف العزم".

وأضاف البيان "تأكيداً على متانة العلاقة مع أبناء العشائر، وحرصاً على دعم الكفاءات الاجتماعية في الاستحقاقات القادمة، ضمن رؤية العزم القائمة على الشراكة والتكامل في بناء مستقبل المحافظة".