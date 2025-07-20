النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق مدير بلدية الكوت الأسبق على خلفية حادثة "هايبر ماركت"

وقالت الهيئة، في ورد لـ ، إن "الفريق المُؤلّف في مكتب تحقيق ، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ بحق مُدير بلديَّـة الأسبق؛ إثر المُخالفات المُرتكبة في إنشاء مركز "هايبر ماركت" الكوت".وأضافت أنَّ "العمليَّة تم تنفيذها وفق أمرٍ قضائيٍّ صادر عن واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٣/ ٣) من قانون العقوبات".وكانت الهيئة قد أعلنت تنفيذها أوامر قبض بحقّ (١٠) متهمين في مديريَّة الدفاع المدني في واسط والبلدية، أبرزهم مدير مديريَّة الدفاع المدني، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلديَّة الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم.