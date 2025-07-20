الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان " والبحث العلمي وبالتعاون مع قسم الرصد الجوي في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إصدار خرائط محدثة تُبيّن قيم الإشعاع الشمسي الوارد ومؤشر (UV) على عموم مناطق البلاد، وذلك ضمن جهود الرصد والتحليل اليومي للتغيرات الجوية المؤثرة على والبيئة".واضاف ان "هذه المؤشرات تعد من العوامل الأساسية في مراقبة مستوى تأثير أشعة الشمس خلال ساعات النهار، ولا سيما وقت الذروة، حيث يرتفع فيها مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات قد تكون ضارة عند التعرض المباشر والمطوّل لها".وحذرت الهيئة "المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترات الظهيرة وتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة".