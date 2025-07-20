تظاهرت تطالب بإقالة محافظ واسط وقائد الشرطة

محليات

نظم العشرات من أهالي واسط، اليوم الاحد، تظاهرة للمطالبة بإقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي، وقائد شرطة المحافظة محمد قاسم الفهد؛ على خلفية حادث حريق الـ"هايبر ماركت" في مدينة الكوت.