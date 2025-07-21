وأشارت الهيئة، في بيان ورد لـ ، إلى أنَّه "بعد ورود معلوماتٍ عن قيام مسؤول تجاوزات القاطع البلديّ الخامس في مُديريَّة بلديَّة سابقاً بابتزاز أحد المُواطنين وطلب رشوة، تمَّ تأليف فريق عملٍ في ؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومات وتدقيقها بخصوص إقدام المُتَّهم على ابتزاز صاحب محل لبيع الأسماك ومُطالبته بدفع مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينارٍ".وأضافت إنَّه "تمَّ نصب كمينٍ بالتعاون مع قسم أمن الأفراد في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّـفق عليه مع المُواطن، مُنوّهةً بعرض المُتَّهم على قاضي كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره توقيفه وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".