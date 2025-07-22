التربية تعلن فتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي لمدة 10 أيام

وأكّد المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، ، أنَّ نتائج الدور الأوّل أظهرتْ تفوّقاً ملحوظاً، مشيراً إلى أنَّ الوزارة قرَّرت السماح للطلبة الراسبين بجميع المواد، في مرحلتي السادس العلميِّ والأدبيِّ، بأداء امتحانات الدور الثاني.وأشار إلى أنَّ باب الاعتراض على النتائج فُتح ابتداءً من يوم إعلانها ولمدَّة عشرة أيّام، عبر المدارس حصراً، مقابل رسمٍ قدره ثلاثة آلاف دينار لكلِّ مادَّة، مؤكّداً توجيه الإدارات المدرسيَّة بالدوام الرسميِّ لتسلّم طلبات الاعتراض.وبيَّنت الوزارة أنَّ عمليَّة الفحص تمَّتْ بدقةٍ وشفافيَّةٍ عالية، مشيدةً بالجهود الاستثنائيَّة التي بذلتْها مراكز الفحص واللجان الامتحانيَّة، والتي أسهمتْ في نجاح الامتحانات الوزاريَّة للعام الدراسيِّ (2024 – 2025).