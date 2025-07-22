النزاهة: السجن المؤبد لرجل مرور اختلس 10 مليارات دينار

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "محكمة جنايات أصدرت قراري حكمٍ في قضيَّة المُنتسب السابق في مُديريَّة المرور العامَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها بعد قيامها بضبطه"، مُبيّنةً أنَّ "المحكمة أصدرت قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس المُؤبَّد وإلزامه بتأدية مبلغ الاختلاس البالغ (١٠,٤٤٦,٤٤٢,٠٠٠) عشرة مليارات دينارٍ".وأضافت أنَّ "المحكمة أصدرت قراري الحكم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥/ الشق الثاني) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّـة".يُشار إلى أنَّ الهيئة أعلنت في الخامس من آذار تنفيذها عمليَّة نوعيَّة أسفرت عن ضبط مبلغ (٣,٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ عراقيٍّ من المبالغ المختلسـة من خبَّأها أربعة متهمين من أقرباء المُدان في حقائب سفرٍ، مع (٥) كيلو غرام من المُخشَّلات الذهبيَّة في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة .