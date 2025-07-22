المؤبد لأمين صندوق في المرور بعد إدانته بالاختلاس

وقال في بيان ورد لـ ، إن "محكمة جنايات حكمين بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".وأضافت أن "المدان الذي يشغل امين في مديرية مرور الحسينية أقدم على اختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب بتغيير مبالغ الوصولات بطريقة غير قانونية، وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات".