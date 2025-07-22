الديوانية تقلص دوام موظفي العقود

وقال إعلان المجلس في بيان ورد لـ ، إنه "خلال جلسته الدورية الـ(60) برئاسة محمد شخير ونائبه سيف وبحضور أغلبية أعضائه، أوصى بتقليص الدوام الرسمي لموظفي العقود (5902) في الدوائر الحكومية".وأضاف أن دوام المشمولين بالتقليص سيكون "لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر".