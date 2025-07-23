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اعتقال ضابط بتهمة "الرشوة" في بغداد
محليات
2025-07-23 | 15:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
257 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال ضابط بتهمة "الرشوة" في العاصمة
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إنه "تم القبض على ضابط برتبة عميد شرطة وبالجرم المشهود متلبساً بالرشوة في
بغداد
".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
>>
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