اعتقال ضابط بتهمة "الرشوة" في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال ضابط بتهمة "الرشوة" في العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم القبض على ضابط برتبة عميد شرطة وبالجرم المشهود متلبساً بالرشوة في ".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.